Премьер Монголии подал в отставку из-за скандала 

Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух объявил об уходе в отставку на фоне общественного недовольства, вызванного скандалом с перевозкой роженицы с младенцем в стационар для заболевших коронавирусом.

Два члена моего кабинета министров решили уйти в отставку. Когда я формировал кабинет, я планировал работать с ними всеми как с командой. Поэтому, как премьер-министр, я должен взять ответственность на себя и принять требования общественности, — цитирует слова политика ТАСС.

При этом Хурэлсух подчеркнул, что не планирует отказываться от дальнейшей политической деятельности. Он также предложил полностью распустить кабмин.

Накануне министр здравоохранения страны Тогтмолын Мунхсайхан, а также вице-премьер и глава Государственной чрезвычайной комиссии по борьбе с коронавирусом Янгугийн Содбаатар подали в отставку из-за общественных волнений на фоне скандала.

19 января в социальных сетях появилось видео, в котором женщину с недавно родившимся у неё ребёнком без тёплой одежды, обуви и средств индивидуальной защиты перевозят в инфекционный госпиталь. На следующий день в столице страны прошли акции протеста против действующего премьера и министра здравоохранения.

Ранее NEWS.ru писал, что в Монголии за последний годы было выявлено более 20 случаев заражения бубонной чумой. 7 сентября от болезни скончался 38-летний мужчина. Ранее жертвами бактерий Yersinia pestis стали ещё двое монгольских граждан.