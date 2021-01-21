Обзор иноСМИ: Россия становится сильнейшей страной в Арктике 

Россия становится сильнейшей страной в Арктике

С 1 января 2021 года российский Северный флот получил статус военного округа, охватывающего Арктику. Как пишет Advance, создание округа — еще один шаг в реализации арктической политики России: она хочет еще больше укрепить свои позиции как сильнейшего государства в регионе.

В состав Северного флота входит около 80 кораблей и подлодок, он обладает самым большим потенциалом ядерного сдерживания среди всех российских флотов (Россия считает угрозой активную деятельность НАТО в Арктике). Кроме того, в регионе может находиться до 30 процентов мировых неразведанных запасов газа и 13 процентов — нефти.

Китайцев поразила мощная ракета России

Китайское издание Sina рассказало о «самой мощной» межконтинентальной ракете России стоимостью более 70 миллиардов рублей — РС-28 «Сармат». «Самое важное оружие России обеспечивает ядерное сдерживание НАТО», — подчеркнул портал.

Дальность «Сармата» составляет не менее десяти тысяч километров, ракета способна нести до 16 управляемых боеголовок, включая гиперзвуковые и ядерные бомбы. Как отмечает Sina, в США заявили, что для перехвата «Сармата» потребовалось бы 500 ракет.

Будем скучать по 2020-му: какие ужасы приготовил новый год

В большинстве недавних новогодних поздравлений было сказано, что 2021-й должен быть лучше 2020 года. Однако автор Do Rzeczy Ежи Карвелис считает , что мир, возможно, будет скучать по прошлому году: в 2021-м страны продолжат вводить локдауны, а люди — «обменивать свободу на (мнимую) безопасность».

«Мы будем наблюдать растущую социальную апатию по мере того, как начнутся новые карантины, без надежды на изменение ситуации», — подчеркнул автор.

Не внушают оптимизма и первые сигналы из США: блокировки Дональда Трампа в соцсетях говорят о «торжестве цензуры». Карвелис предупредил, что Google Apple , Facebook и Amazon смогут «отключить электричество посреди дня» для любого.

Одолеют ли санкции США «маскировочный» корабль России

«Северный поток-2» не будет завершен без корабля «Фортуна», постоянно меняющего владельца, чтобы избежать американских санкций, пишет WirtschaftsWoche. Пока непонятно, смогут ли санкции США помешать судну, но Россия в любом случае попытается обойти ограничительные меры.

В России «заметают следы» и защищают бывших владельцев «Фортуны», подчеркнуло издание. Поскольку всё больше международных компаний уходят из проекта из-за США, а политическое давление растет, газопровод все еще находится под угрозой. Журнал подчеркнул, что уже готовый «Северный поток-2» придется закрыть, если его не застрахует международная компания.

Кому Байден позвонит в первую очередь

Политики обсудят вопросы двусторонних отношений, а также решение Байдена остановить строительство нефтепровода Keystone XL. Псаки заявила, что пока Байден не планирует звонить президенту России Владимиру Путину