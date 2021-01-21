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Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена 

Алевтина Жаркова 52 минуты назад
В Портленде (штат Орегон) после инаугурации 46-го президента США Джо Байдена прошла акция протеста, участники которой разгромили штаб-квартиру Демократической партии. Внутри здания противники нового главы Белого дома нарисовали граффити. Неспокойно было и в Сиэтле (штат Вашингтон). Там полицейские задерживали устроивших в городе погром радикалов.
Байден вступил в должность президента США в среду. Победивший на выборах представитель демократической партии принес присягу. На торжественном мероприятии среди прочих гостей присутствовали Билл Клинтон и Барак Обама.
В мире , Видео , Происшествия , США , Барак Обама , Джозеф Байден , Билл Клинтон , Демократическая партия США
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