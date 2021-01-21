Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер

Китае пенсионера привязали к столбу и публично отругали за то, что он нарушил введенные антикоронавирусные меры безопасности. Пожилой китаец осмелился выйти на улицу и был за это наказан.

Инцидент сняли на видео. Кадры, как несколько человек привязывают мужчину к столбу, размещены в Telegram-канале «Лента дна».

Недавно в Китае за сутки было выявлено 118 человек, заразившихся COVID-19, 43 из них проживают в северо-восточной провинции Цзилин. Всего с начала пандемии в Поднебесной коронавирусом инфицировались 88 тысяч человек.