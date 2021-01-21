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Билл Клинтон заснул во время инаугурации Джо Байдена 

Газета.Ru 52 минуты назад
Билл Клинтон заснул во время инаугурации Байдена
Фото: РИА Новости
Экс-президент США Билл Клинтон заснул во время инаугурации нового главы государства Джо Байдена, сообщает телеканал "360".
Во время торжественной речи Байдена, как отметило издание, 42-й американский лидер "определенно спал". На инаугурации рядом с Клинтоном была его жена Хиллари, Джордж Буш-младший и уходящий вице-президент Майк Пенс. Фрагмент инаугурации Байдена, на котором можно увидеть "спящего" Клинтона, разлетелся по соцсетям.
Это не первый случай, когда бывшего президента Штатов уличили во сне во время политических мероприятий. Так в 2016 году, когда Хилари Клинтон, претендовавшая на пост президента, начала произносить финальную речь на съезде демократов, ее муж уснул. После этого видео, на кадрах которого Билл "заснул", поделился Дональд Трамп. Ролик он сопроводил комментарием, что "даже Билл устал от того, как лжет его жена".
Билл Клинтон сложил полномочия президента 20 января 2001 года.
Джо Байден в среду, 20 января, на ступенях Конгресса принес присягу американскому народу и официально занял должность 46-го президента США.
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В мире , Джозеф Байден , Майк Пенс , Хиллари Клинтон , Билл Клинтон , Джордж Буш , Дональд Трамп
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