Одесский магазин закрылся из-за угроз националистов

"На данный момент мы не работаем вообще, на сегодняшний день я не имею такой возможности. Я не знаю, кто у меня завтра закажет доставку, расскажет о массовом отравлении, о волосах в хумусе или о стекле в рыбе. Я этого ожидаю, мне это обещали. Поэтому я вынуждена приостановить работу, пока вся эта ситуация не уляжется", — рассказала Ирина.