Одесский магазин закрылся из-за угроз националистов

Одесский магазин еврейской кухни "Артель "У Машковичей" вынужден был закрыться, так как после языкового скандала в адрес его хозяйки, Ирины Машкевич, постоянно поступают угрозы. Об этом женщина рассказала в эфире "7 канала".
Все началось после того, как на страничке заведения в Facebook появилась реклама о доставке хинкали, написанная с транслитерацией русским алфавитом. Произошло это 16 января, когда в силу вступили положения закона об украинизации, согласно которым все предприятия и учреждения обязаны теперь осуществлять обслуживание и предоставлять любую информацию о товарах и услугах только на украинском языке. После этого националисты заявили, что подобная реклама является издевательством над украинским языком и пригрозили заведению расправой. Однако, по словам Машкевич, текст был написан "на чистом украинском языке", а русской раскладкой пришлось воспользоваться, потому что украинской на ее телефоне просто нет.
"На данный момент мы не работаем вообще, на сегодняшний день я не имею такой возможности. Я не знаю, кто у меня завтра закажет доставку, расскажет о массовом отравлении, о волосах в хумусе или о стекле в рыбе. Я этого ожидаю, мне это обещали. Поэтому я вынуждена приостановить работу, пока вся эта ситуация не уляжется", — рассказала Ирина.
По ее словам, угрожают не только ей, но и ее родным. Нередко угрозы поступают с применением нецензурной лексики. Хозяйка заведения фиксирует все это на телефон и в ближайшее время намерена обратиться в правоохранительные органы.
Между тем
В сети разгорелся конфликт между офицером украинской армии Анатолием Штефаном и блогершей di.rubens из Киева. Причиной послужило видео в TikTok, в котором девушка, отвечая на вопросы другого блогера, между Украиной и Россией выбирает последнюю. Какой конкретно был предложен критерий выбора — осталось за кадром.
На видео отреагировал Штефан, написав "Вот тебе и патриотическое воспитание" и назвав поступок блогерши постыдным. Свое возмущение выразили и другие украинские радикалы. В ответ на эти нападки девушка обвинила Штефана в травле, а также назвала его "позором украинской армии", который "воюет с мирным населением" и хочет "хайпа". Она пообещала добиться возбуждения уголовного дела против офицера и пригрозила подать на него в суд. По ее словам, сложившаяся ситуация уже "рассматривается в министерстве обороны".