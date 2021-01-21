Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Одесский магазин закрылся из-за языкового скандала и угроз националистов 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
Одесский магазин закрылся из-за угроз националистов
Фото: Instagram
Одесский магазин еврейской кухни "Артель "У Машковичей" вынужден был закрыться, так как после языкового скандала в адрес его хозяйки, Ирины Машкевич, постоянно поступают угрозы. Об этом женщина рассказала в эфире "7 канала".
Все началось после того, как на страничке заведения в Facebook появилась реклама о доставке хинкали, написанная с транслитерацией русским алфавитом. Произошло это 16 января, когда в силу вступили положения закона об украинизации, согласно которым все предприятия и учреждения обязаны теперь осуществлять обслуживание и предоставлять любую информацию о товарах и услугах только на украинском языке. После этого националисты заявили, что подобная реклама является издевательством над украинским языком и пригрозили заведению расправой. Однако, по словам Машкевич, текст был написан "на чистом украинском языке", а русской раскладкой пришлось воспользоваться, потому что украинской на ее телефоне просто нет.

"На данный момент мы не работаем вообще, на сегодняшний день я не имею такой возможности. Я не знаю, кто у меня завтра закажет доставку, расскажет о массовом отравлении, о волосах в хумусе или о стекле в рыбе. Я этого ожидаю, мне это обещали. Поэтому я вынуждена приостановить работу, пока вся эта ситуация не уляжется", — рассказала Ирина.

По ее словам, угрожают не только ей, но и ее родным. Нередко угрозы поступают с применением нецензурной лексики. Хозяйка заведения фиксирует все это на телефон и в ближайшее время намерена обратиться в правоохранительные органы.

Между тем

В сети разгорелся конфликт между офицером украинской армии Анатолием Штефаном и блогершей di.rubens из Киева. Причиной послужило видео в TikTok, в котором девушка, отвечая на вопросы другого блогера, между Украиной и Россией выбирает последнюю. Какой конкретно был предложен критерий выбора — осталось за кадром.
На видео отреагировал Штефан, написав "Вот тебе и патриотическое воспитание" и назвав поступок блогерши постыдным. Свое возмущение выразили и другие украинские радикалы. В ответ на эти нападки девушка обвинила Штефана в травле, а также назвала его "позором украинской армии", который "воюет с мирным населением" и хочет "хайпа". Она пообещала добиться возбуждения уголовного дела против офицера и пригрозила подать на него в суд. По ее словам, сложившаяся ситуация уже "рассматривается в министерстве обороны".
Видео дня. Депутата прифотошопили на фото награждения
Российская Газета: последние новости
В Эстонии после первой прививки Pfizer заболели 14 медиков В Эстонии после первой прививки Pfizer заболели 14 медиков Байден намерен вернуть США в ВОЗ и присоединиться к Парижскому соглашению Байден намерен вернуть США в ВОЗ и присоединиться к Парижскому соглашению Посол РФ: Надеемся, что при Байдене начнется новая глава в отношениях с США Посол РФ: Надеемся, что при Байдене начнется новая глава в отношениях с США
Комментарии 8
В мире , Анатолий Штефан , Министерство обороны , МВД , Киев , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полуголый блогер прокатился на капоте авто с шампанским
00:48
Полуголый блогер прокатился на капоте авто с шампанским
Происшествия
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
01:48
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
В мире Происшествия
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
00:09
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
В мире Азия
Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима
00:14
Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима
Происшествия
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
01:06
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
Происшествия
Видео занятий миротворцев РФ по огневой подготовке
02:04
Видео занятий миротворцев РФ по огневой подготовке
Армия
Видео ракетных стрельб корабля «Ярослав Мудрый»
01:28
Видео ракетных стрельб корабля «Ярослав Мудрый»
Армия
Видео с оставленным Трампом письмом для Байдена
00:35
Видео с оставленным Трампом письмом для Байдена
В мире
Видео с места убийства пенсионерки сиделкой
00:50
Видео с места убийства пенсионерки сиделкой
Происшествия
«Красную зону» в центре Вашингтона сняли на видео
02:01
«Красную зону» в центре Вашингтона сняли на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение