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Москва

На Украине заговорили о способных достать до Кремля ракетах 

Павел Тиунов 24 минуты назад
Эксперт призвал Киев тратить на оборону 4 млрд доларов для жесткого разговора с Кремлем
Фото: РИА Новости
Киеву не хватает политической воли на то, чтобы создать оружие, с помощью которого можно было бы «достать» до Кремля, заявил военный эксперт Валентин Бардак.
По его мнению, возможность «дотянуться» до Москвы в корне сменит ход переговоров с российскими властями, сообщает РИА Новости.
Бардак подчеркнул, что Киеву необходимо тратить на военные цели минимум 3-4 миллиарда долларов в год, чтобы как следует «огрызаться» в диалоге с Кремлем. В этом случае уже через пять лет Украина сможет «показать России зубы» и обзавестись ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 500 км. На вооружение более дальнобойными снарядами (до 1500 км) у украинских властей нет политической воли, отметил эксперт.

«Можно было (бы) достать до Кремля (такой) ракетой», — подчеркнул Бадрак.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Киев намерен обзавестись оружием, способным ударить по Сибири. СМИ написали, что авиастроительная компания «Антонов» по заказу Минобороны Украины разрабатывает мощный ударный беспилотник, способный преодолевать расстояние до 9 тысяч километров и нести на себе четыре ракеты и две управляемые бомбы.
Летательный аппарат, который пока не имеет названия, будет иметь максимальную взлетную массу до 6 тонн, способность развивать крейсерскую скорость до 420 км/ч, а также сможет лететь непрерывно на протяжении 24 часов.
Эксперты подсчитали, что подобные технические характеристики позволят беспилотнику преодолевать расстояние в 8-9 тысяч километров. В теории, отмечают аналитики, такой аппарат, вылетев из Харькова, может спокойно добраться до Новосибирска.
Не исключено, что к разработке дрона были привлечены американские специалисты, полагают аналитики. Летательный аппарат, анонсированный «антоновцами», подозрительно похож на американский ударный беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper («Жатка»).
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Комментарии
В мире , Министерство обороны , АНТК "АНТОНОВ" , РИА Новости
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