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Москва

Посол России заявил о готовности Москвы к диалогу с США по СНВ-3 

Алиса Селезнёва 52 минуты назад
Посол России заявил о готовности Москвы к диалогу с США по СНВ-3
Фото: ТАСС
Москва выступает за продление действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Шанс договориться об этом до 5 февраля еще есть, заявил РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Как сообщал «Рамблер», со 2 февраля 2019 года США приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявив, что Россия не выполняет свои обязательства. При этом, несмотря на то, что 5 февраля 2021 года истекает срок действия и СНВ-3, США и Россия пока не договорились о его продлении.
По словам Антонова, ранее администрация американского президента Дональда Трампа выдвинула неприемлемые условия по продлению СНВ-3, превратив соглашение «в предмет политического торга».
«Неудивительно, что подобная позиция в конце концов завела двусторонние консультации о судьбе ДСНВ в тупик. И это несмотря на то, что по ряду вопросов мы пошли навстречу Вашингтону», — отметил посол.
Он выразил надежду, что администрация нынешнего главы США Джо Байдена «будет исходить из более здравых и реалистических принципов», и подчеркнул, что Россия готова к диалогу.

«Мяч на стороне Вашингтона — ждем конструктивных предложений», — заявил Анатолий Антонов.

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Комментарии
В мире , Политика , Джозеф Байден , Анатолий Антонов , Дональд Трамп , РИА Новости
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