Посол России заявил о готовности Москвы к диалогу с США по СНВ-3 

Москва выступает за продление действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Шанс договориться об этом до 5 февраля еще есть, заявил РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов

Как сообщал «Рамблер», со 2 февраля 2019 года США приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявив, что Россия не выполняет свои обязательства. При этом, несмотря на то, что 5 февраля 2021 года истекает срок действия и СНВ-3, США и Россия пока не договорились о его продлении.

По словам Антонова, ранее администрация американского президента Дональда Трампа выдвинула неприемлемые условия по продлению СНВ-3, превратив соглашение «в предмет политического торга».

«Неудивительно, что подобная позиция в конце концов завела двусторонние консультации о судьбе ДСНВ в тупик. И это несмотря на то, что по ряду вопросов мы пошли навстречу Вашингтону», — отметил посол.

Он выразил надежду, что администрация нынешнего главы США Джо Байдена «будет исходить из более здравых и реалистических принципов», и подчеркнул, что Россия готова к диалогу.