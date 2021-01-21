Билл Клинтон заснул на инаугурации Байдена 

Клинтон сложил полномочия президента 20 января 2001 года. В 2016 году его уличили в том, что он уснул в тот момент, когда его участвовавшая в выборах супруга начала произносить финальную речь на съезде демократов. Позднее видеороликом со спящим Биллом поделился Дональд Трамп , сопроводив кадры комментарием, что «даже Билл устал от того, как лжет его жена».

В сентябре 2020 года предвыборный штаб Трампа высмеял Джо Байдена. На размещенных в сети кадрах видно, как во время интервью для телеканала DI News Байден сидит с закрытыми глазами и сопит. Несмотря на уговоры ведущей, которая просит его проснуться, демократ продолжает спать.