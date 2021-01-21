Видео с оставленным Трампом письмом для Байдена 

После инаугурации новый президент США Джо Байден рассказал, что его предшественник Дональд Трамп оставил ему «великодушное» письмо. "Президент написал очень великодушное письмо. Оно личное, я не буду говорить о нем, пока не поговорю с ним", — сказал Байден.

Прощальное письмо является одной из современных традиций — в день инаугурации уходящий президент пишет своему преемнику записку с наилучшими пожеланиями. Обычно письмо оставляют на столе, чтобы, войдя в Овальный кабинет, новый глава государства прочел его.

Инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января в столице США — Вашингтоне.