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Видео с оставленным Трампом письмом для Байдена 

Вадим Дроздов 25 минут назад
После инаугурации новый президент США Джо Байден рассказал, что его предшественник Дональд Трамп оставил ему «великодушное» письмо. "Президент написал очень великодушное письмо. Оно личное, я не буду говорить о нем, пока не поговорю с ним", — сказал Байден.
Прощальное письмо является одной из современных традиций — в день инаугурации уходящий президент пишет своему преемнику записку с наилучшими пожеланиями. Обычно письмо оставляют на столе, чтобы, войдя в Овальный кабинет, новый глава государства прочел его.
Инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января в столице США — Вашингтоне.
В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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