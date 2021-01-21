«Красную зону» в центре Вашингтона сняли на видео 

20 января 2021 в США состоялась инаугурация нового президента страны Джо Байдена . В центре Вашингтона при этом были приняты беспрецедентные меры безопасности из-за прошедших 6 января беспорядков в Капитолии, учиненных сторонниками проигравшего президентские выборы Дональда Трампа . В город были переброшены около 25 тысяч бойцов Национальной гвардии. Территория вокруг Капитолия стала "красной зоной", куда мог проехать только спецтранспорт.

На расположенных по периметру территории Капитолия перекрестках безопасность обеспечивали сводные отряды силовиков — солдаты национальной гвардии и полицейские. На подъездах к Вашингтону были привлечены силы полиции из соседних городов, перекрывались мосты.