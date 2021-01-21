Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Сын Трампа купил особняк в элитном комплексе и испугал местных жителей 

Lenta.ru 21 минуту назад
Сын Трампа купил особняк в элитном комплексе
Фото: Mark Wilson / Getty Images
Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа, купил особняк в элитном комплексе Admirals Cove за 11 миллионов долларов (810 миллионов рублей). Планируемый переезд бизнесмена и его подруги, журналистки Кимберли Гилфойл, в новый дом в марте 2021 года испугал местных жителей. Об этом пишет Daily Mail.
Закрытый клуб Admirals Cove находится рядом с Джупитером, штат Флорида. Членство в нем обойдется в 195 тысяч долларов (14,3 миллиона рублей). За это будущий собственник получает доступ к тренажерным залам, SPA-салону, кортам для тенниса и пиклбола, полю для гольфа, ресторанам, пристани для роскошных яхт и прочим удобствам. Здесь жили, например, такие знаменитости, как певица Селин Дион и барабанщик Bon Jovi Тико Торрес.
Помимо особняка для пары, Кимберли Гилфойл приобрела еще один дом по соседству за 9,5 миллиона долларов (почти 700 миллионов рублей) для своей семьи. Сообщается, что неподалеку живут пятеро детей бизнесмена от его прошлого брака. Известно, что у Гилфойл также есть 14-летний сын.
Многие резиденты клуба выступили против переезд пары. Один из них назвал это кошмаром.

«Я считаю, что их членство принесет дурную славу клубу, навредит нашей репутации и может создать дисгармонию», — заявил другой.

Генеральный менеджер Ассоциации владельцев недвижимости Питер Мур рассказал, что за последние две недели с ним связалось около 30 обеспокоенных человек. Им не нравится поведение Гилфойл во времена работы в Fox News. Также есть много вопросов касаемо уголовных преследований Трампа-младшего по поводу подстрекательств к мятежу.
Однако не все придерживаются столь радикальной позиции.

«Я не вижу в этом проблемы. Мы должны быть более терпимыми», — сказала одна из членов Admirals Cove.

Другие добавили, что не могут не впустить пару, поскольку те купили дорогую недвижимость, внеся тем самым минимальный платеж. По их мнению, к новичкам стоит относиться гостеприимно.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
Последние новости
Байден стал 46-м президентом США Байден стал 46-м президентом США Байден за первый час в Белом доме отменил ряд решений Трампа Байден за первый час в Белом доме отменил ряд решений Трампа США объявили алгоритмическую войну США объявили алгоритмическую войну
Комментарии
В мире , Кимберли Гилфойл , Питер Мур , Дональд Трамп , Fox News , Джупитер , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео ракетных стрельб корабля «Ярослав Мудрый»
01:28
Видео ракетных стрельб корабля «Ярослав Мудрый»
Армия
Видео с оставленным Трампом письмом для Байдена
00:35
Видео с оставленным Трампом письмом для Байдена
В мире
Видео с места убийства пенсионерки сиделкой
00:50
Видео с места убийства пенсионерки сиделкой
Происшествия
«Красную зону» в центре Вашингтона сняли на видео
02:01
«Красную зону» в центре Вашингтона сняли на видео
В мире
Видео с места уничтожения боевиков в Чечне
00:28
Видео с места уничтожения боевиков в Чечне
Происшествия
Видео с вакансией мечты для путешественников
00:32
Видео с вакансией мечты для путешественников
В мире
Видео с места вышедшего на берег смерча в Сочи
00:27
Видео с места вышедшего на берег смерча в Сочи
Происшествия
Спасенного из полыньи пенсионера сняли на видео
01:11
Спасенного из полыньи пенсионера сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с места взрыва в центре Мадрида
01:21
Появилось видео с места взрыва в центре Мадрида
Происшествия
День рождения Ольги Бузовой показали на видео
00:59
День рождения Ольги Бузовой показали на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение