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Видео с вакансией мечты для путешественников 

Вадим Дроздов 41 минуту назад
На одном ирландском острове опубликована вакансия мечты для любителей путешествий. Требуется 2 человека, которые в течение 6 месяцев будут присматривать за несколькими коттеджами на изолированном острове Грейт-Бласкет. Питание и дорога оплачиваются. Проживание и питание для сотрудников будет бесплатным, а зарплату соискатели смогут обсудить после подачи заявления. При этом, по данным авторов материала, на Грейт-Бласкет нет Wi-Fi, также прибывающим на остров рекомендуется взять с собой много питьевой воды, поскольку ее количество там ограниченно. Вакансия настолько привлекательная, что в прошлом году владельцам коттеджей пришлось просматривать больше 42 тысяч резюме.
В мире , Видео
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