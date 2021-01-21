Меркель подтвердила отказ от участия в выборах в 2021 году

"Я хотела бы, с точки зрения последних дебатов о формировании правительства, чтобы следующее правительство ФРГ было бы сформировано супербыстро. Но в 2017 году я тоже желала этого, и затем это продолжалось несколько дольше. Но … я больше не приму участия ни в каком политическом контексте", — сказала Меркель, выступая на пресс-конференции в Берлине.