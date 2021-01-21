Видео с Дональдом Трампом, покидающим Белый дом 

20 января Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации Джо Байдена . Трамп пожелал новой администрации успеха и выразил уверенность, что этот успех будет достигнут.

"Я желаю новой администрации большой удачи и большого успеха. Думаю, у них будет большой успех. У них есть фундамент для того, чтобы сделать что-то действительно выдающееся", — сказал Трамп, выступая перед собравшимися проводить его родственниками и сторонниками на авиабазе "Эндрюс" перед тем, как покинуть Вашингтон и отправиться во Флориду.

Кроме этого Трамп затронул тему жертв коронавируса, призвав всех быть осторожными.