Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спивак и Учитель представляют фильм
«Цой»: Спивак и Учитель представляют фильм Только в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Видео с Дональдом Трампом, покидающим Белый дом 

Вадим Дроздов 27 минут назад
20 января Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации Джо Байдена. Трамп пожелал новой администрации успеха и выразил уверенность, что этот успех будет достигнут.
"Я желаю новой администрации большой удачи и большого успеха. Думаю, у них будет большой успех. У них есть фундамент для того, чтобы сделать что-то действительно выдающееся", — сказал Трамп, выступая перед собравшимися проводить его родственниками и сторонниками на авиабазе "Эндрюс" перед тем, как покинуть Вашингтон и отправиться во Флориду.
Кроме этого Трамп затронул тему жертв коронавируса, призвав всех быть осторожными.
В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Видео
День рождения Ольги Бузовой показали на видео
00:59
День рождения Ольги Бузовой показали на видео
Шоу-бизнес
Видео планового полета Ту-160 над океаном
00:59
Видео планового полета Ту-160 над океаном
Армия
Видео с Дональдом Трампом, покидающим Белый дом
01:39
Видео с Дональдом Трампом, покидающим Белый дом
В мире
Учения военных инженеров показали на видео
01:50
Учения военных инженеров показали на видео
Армия
Видео с Лерой Кудрявцевой, сломавшей крестец
01:15
Видео с Лерой Кудрявцевой, сломавшей крестец
Шоу-бизнес
Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео
00:35
Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео
Общество
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
00:52
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
Политика
Опубликовано видео инаугурации Джо Байдена
00:30
Опубликовано видео инаугурации Джо Байдена
Политика США
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
00:05
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
Происшествия
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
01:27
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение