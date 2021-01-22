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Байден не будет совершать зарубежные визиты в ближайшее время 

Москва24 и ещё 14 2 часа назад
Байден отказался от визитов за рубеж в ближайшее время
Фото: Reuters
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в ближайшее время новый президент США Джозеф Байден не будет совершать зарубежные визиты. Об этом сообщает ТАСС.

"Несмотря на его желание нанести визит за рубеж, пройдет какое-то время, у меня нет объявления о том, когда эта [поездка] состоится", — заявила представитель Белого дома.

Псаки также отметила, что на предстоящей неделе Байден планирует провести несколько телефонных разговоров. Подобные контакты уже запланированы с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.
При этом определенного графика подобных звонков в Белом доме не предоставили.
Избранный президент США Джозеф Байден официально вступил в должность 20 января. Церемония принятия присяги на Библии состоялась на ступенях Капитолия в Вашингтоне.
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В мире , Джозеф Байден , Джастин Трюдо , Администрация США , Канада , Мексика , США
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