Фракция Европарламента исключила депутата за гомофобию 

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Либеральная фракция Европейского парламента "Обновить Европу" (Renew Europe) исключила из своих рядов депутата из Литвы Виктора Успасских, обвинив его в гомофобии.

"Членство евродепутата Виктора Успасских в Renew Europe прекращено", — говорится в коммюнике на сайте политического объединения.

Фракция проголосовала за это решение в среду вечером в рамках внутренней дисциплинарной процедуры из-за комментариев Успасских в социальных сетях. Решение вступает в силу немедленно.

Лидер Renew Europe Дачиан Чолош заявил, что во фракции "нет места для гомофобии". По его словам, политическое объединение привержено защите прав представителей ЛГБТ. "Высказывания Успасских несовместимы с ценностями, которые дороги нам", — отметил Чолош.