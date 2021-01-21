Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Фракция Европарламента исключила депутата за гомофобию 

РИА Новости 1 час назад
Фракция Европарламента исключила депутата за гомофобию
Фото: РИА Новости
Либеральная фракция Европейского парламента "Обновить Европу" (Renew Europe) исключила из своих рядов депутата из Литвы Виктора Успасских, обвинив его в гомофобии.

"Членство евродепутата Виктора Успасских в Renew Europe прекращено", — говорится в коммюнике на сайте политического объединения.

Фракция проголосовала за это решение в среду вечером в рамках внутренней дисциплинарной процедуры из-за комментариев Успасских в социальных сетях. Решение вступает в силу немедленно.
Лидер Renew Europe Дачиан Чолош заявил, что во фракции "нет места для гомофобии". По его словам, политическое объединение привержено защите прав представителей ЛГБТ. "Высказывания Успасских несовместимы с ценностями, которые дороги нам", — отметил Чолош.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
Последние новости
Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского Сын миллиардера умер в 24 года Сын миллиардера умер в 24 года
В мире , Европарламент , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
День рождения Ольги Бузовой показали на видео
00:59
День рождения Ольги Бузовой показали на видео
Шоу-бизнес
Видео планового полета Ту-160 над океаном
00:59
Видео планового полета Ту-160 над океаном
Армия
Видео с Дональдом Трампом, покидающим Белый дом
01:39
Видео с Дональдом Трампом, покидающим Белый дом
В мире
Учения военных инженеров показали на видео
01:50
Учения военных инженеров показали на видео
Армия
Видео с Лерой Кудрявцевой, сломавшей крестец
01:15
Видео с Лерой Кудрявцевой, сломавшей крестец
Шоу-бизнес
Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео
00:35
Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео
Общество
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
00:52
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
Политика
Опубликовано видео инаугурации Джо Байдена
00:30
Опубликовано видео инаугурации Джо Байдена
Политика США
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
00:05
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
Происшествия
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
01:27
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение