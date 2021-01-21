Президент США Джозеф Байден считает "очень великодушным" содержание записки, оставленной ему в Белом доме предшественником на посту главы государства Дональдом Трампом . Об этом новый американский лидер сообщил в среду журналистам, отвечая на их вопрос после подписания ряда первых своих указов.

"Президент написал очень великодушное письмо", — сказал Байден об оставленном ему Трампом послании.

"Но, поскольку эта переписка является частной, я о ней говорить не буду", — отметил далее глава администрации США.

При этом он заявил, что планирует лично переговорить с Трампом — по всей видимости, по телефону.

"Однако оно [послание] было великодушным", — повторил 46-й президент США.

Его высказывания транслировались на сайте Белого дома.

Демократ Байден был приведен к присяге на ступенях Капитолия в Вашингтоне в среду незадолго до полудня по местному времени (до 20 часов мск). Республиканец Трамп находился у власти в США с января 2017 года.