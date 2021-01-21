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Байден за первый час в Белом доме отменил ряд решений Трампа 

Lenta.ru 46 минут назад
Президент США Джо Байден за первый час в Белом доме отменил ряд решений своего предшественника на этом посту Дональда Трампа, подписав соответствующие указы. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности Байден подписал указы о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Парижское соглашение по климату. Кроме того, он поручил остановить строительство стены на границе с Мексикой и отменить ограничения на въезд из ряда мусульманских стран.
Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовали уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш — младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами. Гимн США исполнила Леди Гага.
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В мире , Видео , США , Барак Обама , Джозеф Байден , Майк Пенс , Билл Клинтон , Джордж Буш , Дональд Трамп , Стефани Джерманотта , ВОЗ , Иран , Йемен , Ливия , Сирия , Сомали , Судан
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