Байден за первый час в Белом доме отменил ряд решений Трампа 

Президент США Джо Байден за первый час в Белом доме отменил ряд решений своего предшественника на этом посту Дональда Трампа, подписав соответствующие указы. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности Байден подписал указы о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Парижское соглашение по климату. Кроме того, он поручил остановить строительство стены на границе с Мексикой и отменить ограничения на въезд из ряда мусульманских стран.
Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовали уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш — младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами. Гимн США исполнила Леди Гага.