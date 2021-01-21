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ВОЗ сообщила об отсутствии смертей вследствие вакцинации от коронавируса 

News.ru и ещё 2 22 минуты назад
ВОЗ опровергла смерти от вакцины против коронавируса
Фото: Reuters
Специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не зафиксировано ни одного летального исхода после введения вакцины от COVID-19, сообщила эксперт организации Марианджела Симао.
По словам эксперта, на данный момент в мире широко используется препарат Pfizer. Упоминаемые в СМИ побочные эффекты вакцины, в том числе анафилактический шок, являются следствием предрасположенности отдельных людей к выраженным аллергическим реакциям, подчеркнула Симао. Её слова приводит Lenta.ru.
Также представитель организации отметила, что ВОЗ отслеживает побочные эффекты вакцин и обновляет свои рекомендации в зависимости от полученной информации. Так, сейчас оценки безопасности ожидают 12 препаратов.
Ранее Еврокомиссия обратилась к странам ЕС с просьбой согласовать к концу января порядок создания сертификатов вакцинации. Их планируют использовать в системах здравоохранения стран сообщества. Документ будет представлен на утверждение лидерам стран 21 января в ходе онлайн-саммита.
Как писал NEWS.ru, израильский врач Леонид Эйдельман заявил, что осложнения у пациентов, сделавших прививку препаратом Pfizer и BioNTech, проявляющиеся в виде паралича лицевого нерва, случаются крайне редко, в большинстве случаев полностью проходят со временем, однако причина такой реакции остаётся неизвестной.
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В мире , ЕС , ВОЗ , Еврокомиссия , Lenta.ru
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