В соцсетях предположили содержание оставленной Трампом Байдену записки 

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В соответствии с традицией, покидающий должность президент оставляет следующему президенту послание, которое тот должен прочесть перед началом работы.

Кроме того, послания своим преемникам также оставляют вице-президент и первая леди.

Если верить соцсетям, то записка Дональда Трампа Джо Байдену выглядит так: «Джо, ты знаешь, я победил».

Trump reportedly left a note for Biden..do you think it was this? 😆 pic.twitter.com/DPj8AYa2rH— Lidia Curanaj (@LidiaNews) January 20, 2021

Тем не менее, подлинность послания не подтверждена.

Как сообщал «Рамблер», 3 ноября 2020 года в США состоялись выборы президента. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования. Дональд Трамп получил 232 голоса, его соперник Джо Байден — 306. Трамп не согласился с результатами и пытался добиться пересчета голосов в ряде штатов. 20 января состоялась инаугурация президента Джо Байдена. Дональд Трамп нарушил традицию и не присутствовал на церемонии.