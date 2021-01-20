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В соцсетях предположили содержание оставленной Трампом Байдену записки 

Вероника Полынина 12 минут назад
В соцсетях предположили содержание оставленной Трампом Байдену записки
Фото: Reuters
В соцсетях появился скан записки, которую 45-й президент США Дональд Трамп якобы оставил своему преемнику Джо Байдену.
В соответствии с традицией, покидающий должность президент оставляет следующему президенту послание, которое тот должен прочесть перед началом работы.
Кроме того, послания своим преемникам также оставляют вице-президент и первая леди.
Трамп оставил Байдену записку
Если верить соцсетям, то записка Дональда Трампа Джо Байдену выглядит так: «Джо, ты знаешь, я победил».
Тем не менее, подлинность послания не подтверждена.
Как сообщал «Рамблер», 3 ноября 2020 года в США состоялись выборы президента. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования. Дональд Трамп получил 232 голоса, его соперник Джо Байден — 306. Трамп не согласился с результатами и пытался добиться пересчета голосов в ряде штатов. 20 января состоялась инаугурация президента Джо Байдена. Дональд Трамп нарушил традицию и не присутствовал на церемонии.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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