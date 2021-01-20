В Германии зафиксирован первый случай смерти после повторного заражения COVID 

73-летний житель Германии умер после повторного заражения коронавирусом, передает ТАСС

Это первый в стране летальный случай после повторного заражения пациента.

В министерстве здравоохранения федеральной земли Баден-Вюртемберг рассказали, что первый раз мужчина переболел COVID-19 в апреле прошлого года. В декабре он снова сдал положительный тест на коронавирус, а 11 января скончался из-за вызванных болезнью осложнений: пневмонии и сепсиса с полиорганной недостаточностью.

Супруга пациента тоже заразилась коронавирусом во второй раз.

В органах здравоохранения не исключают, что речь может идти о мутировавшем вирусе.

Как сообщал «Рамблер», первая в мире смерть в результате повторного заражения коронавирусом была зафиксирована в Нидерландах в октябре 2020 года. Женщине было 89 лет, она страдала также от макроглобулинемии Вальденстрема — редкой формы лимфомы.

Впервые случай повторного заражения коронавирусом выявили ученые в Гонконге. У 33-летнего мужчины вновь был обнаружен COVID-19 спустя почти пять месяцев после заражения.