Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

В Германии зафиксирован первый случай смерти после повторного заражения COVID 

Вероника Полынина 26 минут назад
В Германии зафиксирован первый случай смерти после повторного заражения COVID
Фото: РИА Новости
73-летний житель Германии умер после повторного заражения коронавирусом, передает ТАСС.
Это первый в стране летальный случай после повторного заражения пациента.
В министерстве здравоохранения федеральной земли Баден-Вюртемберг рассказали, что первый раз мужчина переболел COVID-19 в апреле прошлого года. В декабре он снова сдал положительный тест на коронавирус, а 11 января скончался из-за вызванных болезнью осложнений: пневмонии и сепсиса с полиорганной недостаточностью.
Супруга пациента тоже заразилась коронавирусом во второй раз.
В органах здравоохранения не исключают, что речь может идти о мутировавшем вирусе.
Как сообщал «Рамблер», первая в мире смерть в результате повторного заражения коронавирусом была зафиксирована в Нидерландах в октябре 2020 года. Женщине было 89 лет, она страдала также от макроглобулинемии Вальденстрема — редкой формы лимфомы.
Россия возобновляет полеты в Германию
Впервые случай повторного заражения коронавирусом выявили ученые в Гонконге. У 33-летнего мужчины вновь был обнаружен COVID-19 спустя почти пять месяцев после заражения.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
Комментарии
В мире , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео
00:35
Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео
Общество
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
00:52
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
Политика
Опубликовано видео инаугурации Джо Байдена
00:30
Опубликовано видео инаугурации Джо Байдена
Политика США
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
00:05
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
Происшествия
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
01:27
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
США
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
00:29
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
Происшествия
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
00:53
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
Происшествия
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
00:09
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
Погода
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
Происшествия
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
00:39
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение