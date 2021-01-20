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В Германии зафиксирована первая смерть после повторного заражения COVID-19 

Российская Газета и ещё 5 12 часов назад
В Германии умер повторно заразившийся COVID-19 пациент
Фото: РИА Новости
В ФРГ в результате повторного заражения коронавирусом скончался 73-летний пациент. Об этом 20 января сообщил Минздрав федеральной земли Баден-Вюртенберг.
Это первый случай смерти после повторного заражения коронавирусом в Германии. Непосредственной причиной смерти, согласно заключению врачей, стала вызванная коронавирусной инфекцией пневмония и сепсис с полиорганной недостаточностью.
Как сообщает немецкое издание Suddeutsche Zeitung, мужчина впервые заболел COVID-19 в апреле 2020 года. Повторное заболевание было зафиксировано в декабре, а 11 января больной скончался.
В настоящее время специалисты выясняют, была ли причиной повторного заболевания распространенная форма вируса или его мутация.
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В мире , Минздрав РФ , Германия
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