В Германии умер повторно заразившийся COVID-19 пациент

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ФРГ в результате повторного заражения коронавирусом скончался 73-летний пациент. Об этом 20 января сообщил Минздрав федеральной земли Баден-Вюртенберг.

Это первый случай смерти после повторного заражения коронавирусом в Германии. Непосредственной причиной смерти, согласно заключению врачей, стала вызванная коронавирусной инфекцией пневмония и сепсис с полиорганной недостаточностью.

Как сообщает немецкое издание Suddeutsche Zeitung , мужчина впервые заболел COVID-19 в апреле 2020 года. Повторное заболевание было зафиксировано в декабре, а 11 января больной скончался.

В настоящее время специалисты выясняют, была ли причиной повторного заболевания распространенная форма вируса или его мутация.