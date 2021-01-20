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Число пострадавших при взрыве в Мадриде выросло до 11 

Газета.Ru 10 минут назад
В Мадриде возросло число жертв и пострадавших в результате взрыва
Фото: Reuters
Число пострадавших в результате сильного взрыва в Мадриде в среду, 20 января, увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида в Twitter.

«Подтверждаются трое погибших и 11 раненых, которым была оказана помощь (скорой помощью — ред.) SAMUR», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, 10 человек ранены легко. Трое доставлены в больницы.
В центре Мадрида произошел мощный взрыв
По данным национальной полиции, в настоящее время кинологи с собаками занимаются поисками людей, которые могли остаться под завалами. Сообщается также, что специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ TEDAX войдут в здание, когда это будет безопасно.
Мощный взрыв произошел в среду, 20 января, в доме в центре Мадрида, недалеко от памятника Ворота Толедо. По предварительным данным, его причиной стала утечка газа.
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