Офицер ВСУ поругался с блогершей из-за России

Между офицером украинской армии и блогершей из Киева разгорелся конфликт из-за видео в TikTok, в котором та между Украиной и Россией выбирает вторую страну.

Видео, где блогерша di.rubens отвечает на вопросы другого блогера, выбирая одну из двух названных им стран было ранее опубликовано в TikTok. Так, из пары Россия — США и Россия — Белоруссия девушка называет Россию, а на предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом говорит: "Россия". Какой конкретно критерий выбора был предложен блогерше — осталось за кадром.

На ролик обратил внимание украинский офицер Анатолий Штефан , написавший "Вот тебе и патриотическое воспитание" и назвавший поступок девушки постыдным. Возмутило видео и других украинских радикалов, которые также обратили внимание, что оно было снято на Майдане.

В ответе в Instagram девушка назвала Штефана "позором украинской армии", который "воюет с мирным населением" и хочет "хайпа". Она также пообещала добиться возбуждения уголовного дела против офицера и пригрозила подать на него в суд.

"Данная ситуация рассматривается в Министерстве обороны", — добавила блогерша.

Также di.rubens обвинила украинского военного в травле.

Сам Штефан назвал ответ блогерши "нонсенсом" и заявил, что та якобы сама удалила видео из TikTok.