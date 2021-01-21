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Зеленский пригласил Байдена в Киев и понадеялся на улучшение отношений 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Зеленский пригласил Байдена в Киев
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу Джо Байдена посетить Киев. Об этом украинский лидер написал в своем Twitter-аккаунте.
Зеленский выразил уверенность, что при новом президенте США отношения между двумя странами будут улучшаться. Он отметил, что будет рад приветствовать Байдена в столице Украины, которая хороша знакома главе США.
Президент Украины рассказал, что смотрел инаугурацию Байдена в новом офисе на Банковой. Он также выложил в Instagram фото, на котором видно, что во время просмотра вместе с ним находилась временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что администрация президента США Джо Байдена заинтересована в общей истории успеха с Украиной. Климкин подчеркнул, что главная цель Украины — построить доверительное партнерство и заложить основы для будущего союзничества.
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Комментарии 3
В мире , Кристина Квин , Павел Климкин , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Администрация США , Киев , США
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