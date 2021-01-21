Зеленский пригласил Байдена в Киев

Зеленский выразил уверенность, что при новом президенте США отношения между двумя странами будут улучшаться. Он отметил, что будет рад приветствовать Байдена в столице Украины, которая хороша знакома главе США.

Президент Украины рассказал, что смотрел инаугурацию Байдена в новом офисе на Банковой. Он также выложил в Instagram фото, на котором видно, что во время просмотра вместе с ним находилась временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин