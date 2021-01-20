Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

КНР вводит санкции против 28 граждан США 

Газета.Ru 1 час назад
Китай ввел санкции против США
Фото: РИА Новости
Пекин вводит санкции в отношении 28 граждан США, в том числе против экс-госсекретаря страны Майка Помпео и советника бывшего американского президента Дональда Трампа по торговле Питера Наварро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление МИД КНР.
Отмечается, что ограничения вводятся за вмешательство во внутренние дела Китая и подрыв китайских интересов. Как говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства, эти американские политики "осуществили серию безумных действий" по отношению к КНР.
США объявили о новых санкциях против Китая
Уточняется, что 28 американцев были ответственны за подобные действия Вашингтона в отношении касаемых китайского государства вопросов. Во время президентства Дональда Трампа, Вашингтон неоднократно критиковал действия КНР. Так, администрация бывшего американского лидера обвинила Пекин в начале пандемии коронавируса, отметив, что Китай вовремя не предпринял необходимые действия.
Кроме того, в ноябре прошлого года Трамп запретил американским инвесторам проводить сделки с ценными бумагами китайских фирм, в управлении которыми прямо и косвенно участвуют китайские военные.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
Газета.Ru: последние новости
Зеленский пригласил Байдена в Киев Зеленский пригласил Байдена в Киев СМИ: два человека погибли при взрыве в Мадриде СМИ: два человека погибли при взрыве в Мадриде В ОБСЕ предостерегли Украину от попытки вернуть Крым силой В ОБСЕ предостерегли Украину от попытки вернуть Крым силой
Комментарии 216
В мире , Питер Наварро , Дональд Трамп , МИД , Китай , Пекин , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео
00:35
Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео
Общество
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
00:52
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
Политика
Опубликовано видео инаугурации Джо Байдена
00:30
Опубликовано видео инаугурации Джо Байдена
Политика США
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
00:05
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
Происшествия
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
01:27
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
США
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
00:29
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
Происшествия
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
00:53
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
Происшествия
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
00:09
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
Погода
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
Происшествия
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
00:39
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение