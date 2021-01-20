Китай ввел санкции против США

Пекин вводит санкции в отношении 28 граждан США , в том числе против экс-госсекретаря страны Майка Помпео и советника бывшего американского президента Дональда Трампа по торговле Питера Наварро . Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление МИД КНР.

Отмечается, что ограничения вводятся за вмешательство во внутренние дела Китая и подрыв китайских интересов. Как говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства , эти американские политики "осуществили серию безумных действий" по отношению к КНР.

Уточняется, что 28 американцев были ответственны за подобные действия Вашингтона в отношении касаемых китайского государства вопросов. Во время президентства Дональда Трампа, Вашингтон неоднократно критиковал действия КНР. Так, администрация бывшего американского лидера обвинила Пекин в начале пандемии коронавируса, отметив, что Китай вовремя не предпринял необходимые действия.

Кроме того, в ноябре прошлого года Трамп запретил американским инвесторам проводить сделки с ценными бумагами китайских фирм, в управлении которыми прямо и косвенно участвуют китайские военные.