В Рио-де-Жанейро отменили карнавал в 2021 году 

Празднование карнавала в Рио-де-Жанейро , которое в связи с пандемией коронавируса планировали провести в июле, в 2021 году не состоится. Об этом сообщил в четверг мэр мегаполиса Эдуарду Паес.

"Никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и четкого понимания того, насколько большое значение это культурное событие имеет для экономики нашего города. Однако, мне представляется невообразимым полагать, что проведение карнавала возможно в июле в текущих обстоятельствах", — написал он в своем Twitter.

Градоначальник, который во время своих предыдущих мандатов на этом посту в 2009-2016 годах неоднократно участвовал в карнавальных шествиях школ самбы на самбодроме, напомнил, что подготовка к этому мероприятию требует значительного времени и ресурсов, как со стороны участников, так и организаторов, в том числе префектуры. "Сейчас это невозможно. Поэтому хочу сообщить, что карнавала в середине 2021 года у нас не будет", — подытожил он.

Политик также выразил уверенность в том, что в следующем году празднование состоится "со всей отдачей". Ранее Независимая лига школ самбы Рио-де-Жанейро (Liesa) заявила, что намерена провести традиционные карнавальные шествия в июле 2021. Вместе с тем, окончательное решение на этот счет планировали принять исходя из ситуации с вакцинацией против COVID-19.