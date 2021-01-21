Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Рио-де-Жанейро отменили карнавал в 2021 году 

ТАСС и ещё 2 42 минуты назад
В Рио-де-Жанейро отменили карнавал в 2021 году
Фото: Reuters
Празднование карнавала в Рио-де-Жанейро, которое в связи с пандемией коронавируса планировали провести в июле, в 2021 году не состоится. Об этом сообщил в четверг мэр мегаполиса Эдуарду Паес.

"Никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и четкого понимания того, насколько большое значение это культурное событие имеет для экономики нашего города. Однако, мне представляется невообразимым полагать, что проведение карнавала возможно в июле в текущих обстоятельствах", — написал он в своем Twitter.

Градоначальник, который во время своих предыдущих мандатов на этом посту в 2009-2016 годах неоднократно участвовал в карнавальных шествиях школ самбы на самбодроме, напомнил, что подготовка к этому мероприятию требует значительного времени и ресурсов, как со стороны участников, так и организаторов, в том числе префектуры. "Сейчас это невозможно. Поэтому хочу сообщить, что карнавала в середине 2021 года у нас не будет", — подытожил он.
Политик также выразил уверенность в том, что в следующем году празднование состоится "со всей отдачей". Ранее Независимая лига школ самбы Рио-де-Жанейро (Liesa) заявила, что намерена провести традиционные карнавальные шествия в июле 2021. Вместе с тем, окончательное решение на этот счет планировали принять исходя из ситуации с вакцинацией против COVID-19.
Видео дня. Депутата прифотошопили на фото награждения
ТАСС: последние новости
Кандидат на пост главы Минфина США заявила о приверженности санкциям против России Кандидат на пост главы Минфина США заявила о приверженности санкциям против России Додон: социалисты отстоят статус русского в Молдавии как языка межнационального общения Додон: социалисты отстоят статус русского в Молдавии как языка межнационального общения Украина пригласила США на саммит по Крыму летом Украина пригласила США на саммит по Крыму летом
Комментарии
В мире , Бразилия , Рио-Де-Жанейро
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
01:48
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
В мире Происшествия
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
01:19
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
Происшествия
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
00:09
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
В мире Азия
Шамсутдинов получил 24,5 года за расстрел сослуживцев
00:14
Шамсутдинов получил 24,5 года за расстрел сослуживцев
Происшествия
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
00:30
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
В мире
23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер
01:21
23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер
Армия Войска
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
01:06
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
Происшествия
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
00:34
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
Происшествия В мире
Блогер пожалел, что прокатился полуголым на капоте
00:48
Блогер пожалел, что прокатился полуголым на капоте
Происшествия
Автомобиль влетел в пять машин на светофоре
00:15
Автомобиль влетел в пять машин на светофоре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение