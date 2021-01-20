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Москва

Пока вы не уснули: в Киеве потребовали от России покаяния 

Елена Прошина 1 час назад
Пока вы не уснули: в Киеве потребовали от России покаяния
Фото: страница Дмитрия Кулебы в Facebook
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Новый премьер Японии заявил о суверенитете над Южными Курилами

Суверенитет Японии распространяется на острова южной группы островов Курильского архипелага. Об этом заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга. Вчера он заявил о намерении вести переговоры с Россией относительно территориальной принадлежности Курильских островов на основе прежних договоренностей.
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Глава МИД Украины потребовал от России покаяния

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хотел бы, чтобы российский лидер приехал на Украину и, в том числе, поклонился монументу воевавшим в Донбассе силовикам и участникам нацбатов.
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МВД сообщило о росте преступности в стране

МВД.РФ
Общее количество зарегистрированных в России преступлений в 2020 году выросло на 1% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. При этом официальный представитель российского МВД указала, что главным образом на рост тяжких преступлений повлиял рост числа «криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий».
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Кадыров сообщил Путину о ликвидации боевиков в Чечне

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что с бандподпольем в республике полностью покончено. Финальной точкой в борьбе силовиков с бандитами стала ликвидация ОПГ Аслана Бютукаева.
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Скончалась режиссер Ренита Григорьева

На 90-м году жизни умерла режиссер Ренита Григорьева, снявшая картины «Говорит Москва», «Мальчики», «Праздники детства». В Союзе кинематографистов России напомнили, что Ренита Григорьева работала на Российской центральной киновидеостудии хроникально-документальных и учебных фильмов (ЦСДФ), а также на киностудии имени Горького.
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Россияне оказались недовольны своей зарплатой

Большинство россиян оказались недовольны размером своей зарплаты, свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру». 83% из 3,5 тысячи опрошенных аналитиками россиян заявили, что их не устраивает их зарплата.
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Соратник Байдена пообещал остановить «Северный поток — 2»

Как заявил кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен, избранный президент Джо Байден хочет, чтобы администрация использовала все инструменты для убеждения партнеров отказаться от реализации «Северного потока — 2». Но если это не сработает, США «придется серьезно рассмотреть инструменты, которые еще не привлекали».
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Уханьские врачи признались в сокрытии правды о COVID-19

Китайские медики признались, что им было известно об опасности коронавируса, когда он только начал распространяться в декабре 2019 года, однако их заставили скрыть правду.
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Мурашко сообщил о росте зарплат медиков

Из представленной главой Минздрава презентации следует, что с 2012 года зарплата врачей увеличилась почти на 163% и составила в среднем 90 тысяч рублей в месяц (против 34 тысяч в 2012 году).
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Закрытие Байденом нефтепровода в США сочли подарком для России

Избранный президент США Джо Байден, инаугурация которого состоится 20 января, готовится в первый же день подписать документы о запрете канадско-американского нефтепровода Keystone XL.
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Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
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В мире , Энтони Блинкен , Рамзан Кадыров , Джозеф Байден , Дмитрий Кулеба , Аслан Бютукаев , Ренита Григорьева , Минздрав РФ , МИД , Правительство Украины , МВД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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