Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Председатель ОБСЕ посетила район силовой операции в Донбассе 

ТАСС 1 час назад
Председатель ОБСЕ посетила Донбасс
Фото: Reuters
Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде прибыла в зону силовой операции в Донбассе на подконтрольную правительству Украины территорию Луганской области. Об этом в среду сообщили в штабе операции объединенных сил (ООС, штаб силовой операции в Донбассе — прим. ТАСС).

"Сегодня в район проведения операции объединенных сил прибыла иностранная делегация во главе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде. Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и представителями командования объединенных сил делегация посетила Луганскую область", — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Линде в ходе визита заверила, что урегулирование конфликта на востоке Украины будет оставаться одним из главных направлений деятельности ОБСЕ.

"Одним из приоритетов для нашей организации будет урегулирование кризиса на Украине и вокруг нее. Основой для этого будут те принципы и обязательства, которые взяла на себя ОБСЕ", — отметила Линде, слова которой приводит штаб.

В частности, добавила она, поддержка будет оказываться местному населению.

"Мы хотим уменьшить те негативные последствия, которые испытывают на себе мирные жители Донбасса", — заявила Линде.

Отвечая на вопросы журналистов в Донбассе, председатель ОБСЕ признала, что гуманитарная ситуация в регионе по-прежнему остается сложной, так как люди продолжают страдать от конфликта. Она призвала как можно быстрее добиться урегулирования конфликта.

"Очень важно, чтобы мы смогли приблизиться к мирной резолюции, конфликт должен быть окончен", — резюмировала Линде в ходе своего выступления перед журналистами в Донбассе.

В рамках визита также ожидается поездка председателя ОБСЕ на контрольно-пропускной пункт на линии соприкосновения "Золотое".
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
ТАСС: последние новости
Трамп покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации Байдена Трамп покинул Белый дом, не дожидаясь инаугурации Байдена NYT: ученые выявили новую разновидность коронавируса в штате Калифорния NYT: ученые выявили новую разновидность коронавируса в штате Калифорния СМИ: Италия намерена подать иск на Pfizer за задержки поставок вакцин СМИ: Италия намерена подать иск на Pfizer за задержки поставок вакцин
Комментарии 1
В мире , Дмитрий Кулеба , ОБСЕ , Правительство Украины , ИТАР-ТАСС , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
00:05
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
Происшествия
Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео
00:35
Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео
Общество
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
01:27
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
США
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
00:52
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
Политика
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
00:29
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
Происшествия
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
00:53
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
Происшествия
Подготовку к инаугурации Джо Байдена сняли на видео
01:46
Подготовку к инаугурации Джо Байдена сняли на видео
Политика
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
00:09
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
Погода
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
Происшествия
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
00:39
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение