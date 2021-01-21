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Москва

Кандидат в главы Минфина США поддержала жесткие санкции против России 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Кандидат в главы Минфина США поддержала жесткие санкции против России
Фото: Reuters
Кандидат на пост главы Минфина США, экс-глава ФРС Джанет Йеллен поддерживает жесткие санкции против "российских игроков", сообщила профильный корреспондент агентства Bloomberg Салеха Мосин со ссылкой на ее письменные ответы сенаторам.

"Я привержена неукоснительному выполнению санкций, направленных на российских игроков за территориальную агрессию на восточной Украине и Крыму и другие угрозы национальной безопасности США", — процитировала корреспондент Йеллен в Twitter.

На этой неделе возможный глава американского Минфина заявила, что пересмотрит режим санкций и сделает так, чтобы они использовались "стратегически и должным образом".
Вашингтон постоянно усиливает санкционное давление на Россию. По словам президента Владимира Путина, при администрации Дональда Трампа против Москвы ввели больше всего различных рестрикций. При этом в самом Вашингтоне признали, что в России уже не на что накладывать ограничения, однако США "ищут другие места", где смогут "продемонстрировать недовольство".
Джо Байден введет новые санкции против России
Во вторник Соединенные Штаты наложиил ограничения на судно-трубоукладчик "Фортуна", участвующее в завершении строительства газопровода "Северного потока — 2", и владеющую им компанию "КВТ-Рус". Кроме того, в оборонный бюджет США включили различные рестрикции в отношении Москвы: документ предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры.
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В мире , Санкции , Санкции США , Джанет Йеллен , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ФРС , Казначейство США , Минфин , Bloomberg , Венесуэла , Иран , Китай , Республика Крым , США
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