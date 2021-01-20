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Уханьские врачи признались в неприглядной правде о COVID-19 

Алиса Селезнёва 35 минут назад
Уханьские врачи признались в сокрытии правды о COVID-19
Фото: Reuters
Китайские медики признались, что им было известно об опасности коронавируса, когда он только начал распространяться в декабре 2019 года, однако их заставили скрыть правду. Об этом пишет Daily Mail.
Как сообщал «Рамблер», новый коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По последним данным, число заболевших во всем мире превысило 96,1 млн человек.
В рамках документального фильма «Вспышка: вирус, потрясший мир» (Outbreak: The Virus That Shook The World) уханьские медики рассказали о том, что изначально знали о смертельной опасности коронавируса, и предполагали, что он передается от человека к человеку.

«Мы знали, что этот вирус передается от человека к человеку. Но когда мы пришли на больничное собрание, нам сказали, чтобы мы молчали. Руководство запретило говорить правду», — пояснил один из врачей.

Медики также отметили, что настаивали на отмене празднования нового года, так как опасались, что толпы людей «ускорят распространение вируса». Однако власти хотели продемонстрировать с помощью праздника «гармоничное и процветающее общество».
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В мире , ВОЗ
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