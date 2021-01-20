В Кремле ответили на слухи о секретном звонке Трампа Путину 

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Так Песков прокомментировал подозрения бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон . Она решила, что перед штурмом здания конгресса Трамп мог говорить с Путиным.

Клинтон заявила спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, что хотела бы услышать записи телефонных разговоров Трампа. Сама Пэлоси назвала беспорядки «подарком Путину».

«Нет, не было», — так Песков ответил на вопрос журналистов о телефонном разговоре президентов.

Как писал «Рамблер», Клинтон также призвала создать специальную комиссию для расследования возможных связей между Трампом и Путиным. В Кремле обвинения о вмешательстве России в американскую политику отвергли.