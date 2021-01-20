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В Кремле ответили на слухи о секретном звонке Трампа Путину 

Мария Иванова 1 час назад
В Кремле ответили на слухи о секретном звонке Трампа Путину
Фото: EPA
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уходящий глава США Дональд Трамп не звонил Владимиру Путину перед беспорядками в Капитолии. Об этом сообщает РИА Новости.
Так Песков прокомментировал подозрения бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Она решила, что перед штурмом здания конгресса Трамп мог говорить с Путиным.
Клинтон заявила спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, что хотела бы услышать записи телефонных разговоров Трампа. Сама Пэлоси назвала беспорядки «подарком Путину».

«Нет, не было», — так Песков ответил на вопрос журналистов о телефонном разговоре президентов.

Как писал «Рамблер», Клинтон также призвала создать специальную комиссию для расследования возможных связей между Трампом и Путиным. В Кремле обвинения о вмешательстве России в американскую политику отвергли.
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