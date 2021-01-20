Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

МИД Китая назвал Помпео клоуном и посмешищем для всего мира 

РИА Новости 21 минуту назад
Китай назвал Помпео посмешищем для всего мира
Фото: Reuters
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин назвала госсекретаря США Майка Помпео клоуном, а его заявление относительно геноцида уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ложью столетия.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США обвиняют Китай в "геноциде" и преступлениях против человечности в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Как считает газета New York Times, жесткое определение, которое дала действиям китайского правительства уходящая администрация, может привести к расширению санкций против Пекина уже кабинетом Байдена.

"За последние несколько лет Помпео распространил слишком много лжи… Упомянутое вами так называемое заявление Помпео лишь еще одна несусветная чушь. Этот печально известный своим враньем американский политикан в последний день (на своем посту — ред.), распространяя безумную ложь, выставил себя клоном и посмешищем для всего мира", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.

США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
Последние новости
Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Комментарии
В мире , Хуа Чуньин , МИД , Китай , Пекин , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
00:52
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
Политика
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
00:09
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
Погода
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
02:20
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
Происшествия
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
03:58
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
Политика
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
01:03
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
Общество
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
01:04
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
В мире Политика
У сына нет детей: гадалка украла младенца в Подмосковье
03:24
У сына нет детей: гадалка украла младенца в Подмосковье
Происшествия Криминал
Заказное избиение пенсионером бывшей девушки попало на видео
02:20
Заказное избиение пенсионером бывшей девушки попало на видео
Происшествия
Жених бросил в невесту гигантский торт и попал на видео
00:15
Жених бросил в невесту гигантский торт и попал на видео
Общество В мире
Россиянин в пододеяльнике обокрал магазин
01:29
Россиянин в пододеяльнике обокрал магазин
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение