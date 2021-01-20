Китай назвал Помпео посмешищем для всего мира

"За последние несколько лет Помпео распространил слишком много лжи… Упомянутое вами так называемое заявление Помпео лишь еще одна несусветная чушь. Этот печально известный своим враньем американский политикан в последний день (на своем посту — ред.), распространяя безумную ложь, выставил себя клоном и посмешищем для всего мира", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.