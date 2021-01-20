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В Австрии произошло землетрясение магнитудой 4,5 

РИА Новости 58 минут назад
В Австрии произошло землетрясение магнитудой 4,5
Фото: РИА Новости
Землетрясение магнитудой 4,5 в среду произошло в федеральной земле Штирия на юго-востоке Австрии, в районе эпицентра легко повреждены здания, сообщила служба землетрясений австрийского Центрального института метеорологии и геодинамики (ZAMG).

"В среду, 20 января 2021, в 8.30 по центральноевропейскому времени (10.30 мск) произошло сильное землетрясение магнитудой 4,5 примерно в 6 километрах к западу от Адмонта/Штирия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что землетрясение сильно чувствовалось в эпицентре, также ощущалось в большей части Австрии. Здания в районе эпицентра получили легкие повреждения.
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В мире , Происшествия , Австрия
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