Посольство РФ потребовало восстановить связь в консульстве

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«В связи с отключением телефонной связи направили в американское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьезно осложняющие работу загранучреждения», — подчеркивается в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены).

В посольстве отметили, что ранее само консульство передало запрос в нью-йоркское отделение Госдепа.

Дипломаты подчеркнули, что из-за отключения всех линий связи у российских соотечественников возникли проблемы при получении консульских услуг.

Как писал «Рамблер», ранее в генконсульстве заявили, что американцы с 18 января отключили городские телефонные линии в здании. По словам консула Алексея Топольского, речь идет о десятках линий.

Кроме того, временами у сотрудников консульства возникают проблемы с доступом в интернет.

Американцы объяснили случившееся техническими проблемами.