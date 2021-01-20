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Это неприемлемо: Посольство РФ потребовало восстановить связь в консульстве 

Мария Иванова 1 час назад
Посольство РФ потребовало восстановить связь в консульстве
Фото: ТАСС
Посольство России потребовало от Госдепартамента США устранить проблемы со связью в российском генеральном консульстве в Нью-Йорке. Об этом сообщается на странице дипломатов в Facebook.

«В связи с отключением телефонной связи направили в американское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьезно осложняющие работу загранучреждения», — подчеркивается в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены).

В посольстве отметили, что ранее само консульство передало запрос в нью-йоркское отделение Госдепа.
Дипломаты подчеркнули, что из-за отключения всех линий связи у российских соотечественников возникли проблемы при получении консульских услуг.
Как писал «Рамблер», ранее в генконсульстве заявили, что американцы с 18 января отключили городские телефонные линии в здании. По словам консула Алексея Топольского, речь идет о десятках линий.
Кроме того, временами у сотрудников консульства возникают проблемы с доступом в интернет.
Американцы объяснили случившееся техническими проблемами.
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Комментарии
В мире , МИД , Госдеп США
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