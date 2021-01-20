Вождь индейцев предрек смерть Байдену на посту президента США

Избранный в 2020 году на пост президента США Джо Байден может стать очередной жертвой проклятия вождя индейцев из племени шауни. Об этом пишет «Утро.ru».

Издание напомнило, что еще в 1813 году вождь Текумсе перед своей смертью предрек, что каждый американский лидер, избранный в год, который без остатка делится на 20, будет убит или умрет сам еще до окончания срока свих президентских полномочий.

При этом в США действительно умирали президенты, избранные в годы, о которых говорилось в проклятии.

При этом Джо Байдену уже 78 лет и многие задаются вопросом, сможет ли он дожить до конца президентского срока.