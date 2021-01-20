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Москва

Байдену предрекли смерть на посту президента США 

Алиса Селезнёва 59 минут назад
Вождь индейцев предрек смерть Байдену на посту президента США
Фото: Reuters
Избранный в 2020 году на пост президента США Джо Байден может стать очередной жертвой проклятия вождя индейцев из племени шауни. Об этом пишет «Утро.ru».
Издание напомнило, что еще в 1813 году вождь Текумсе перед своей смертью предрек, что каждый американский лидер, избранный в год, который без остатка делится на 20, будет убит или умрет сам еще до окончания срока свих президентских полномочий.
При этом в США действительно умирали президенты, избранные в годы, о которых говорилось в проклятии.
Так, Авраам Линкольн был избран в 1860 году и убит спустя пять лет. Франклин Рузвельт, переизбранный в 1940 году, также умер, будучи президентом США. Печальная участь постигла и Джона Кеннеди, который стал главой государства в 1960 году.
При этом Джо Байдену уже 78 лет и многие задаются вопросом, сможет ли он дожить до конца президентского срока.
«Рамблер» писал, что сегодня должна пройти инаугурация нового президента США. Ранее действующий лидер страны Дональд Трамп, который до сих пор не признал свое поражение на выборах, заявил, что не будет присутствовать на ней. Он также отметил, что никогда не назовет себя проигравшим в президентской гонке, сославшись на многочисленные нарушения при подсчете голосов.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Джон Кеннеди , Франклин Рузвельт , Дональд Трамп , Авраам Линкольн
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