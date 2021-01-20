Евросоюз подготовит научное заключение по вакцине «Спутник V» 

Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) подготовит научное заключение по российской вакцине "Спутник V", соответствующая заявка подана, сообщили РИА Новости в агентстве.
"Разработчик подал заявку на получение научной консультации от Европейского агентства лекарственных средств. Процесс научного консультирования — это хорошо налаженный процесс в агентстве, который доступен для всех компаний для облегчения подготовки их программ разработки (лекарственных средств, вакцин)", — сообщили РИА Новости в ЕМА.
В Агентстве подтвердили, что консультации разработчиков вакцин будут осуществляться на основе последних нормативных и научных рекомендаций.
Собеседник агентства подчеркнул, что информация об итогах научного консультирования компаний является конфиденциальной, но сам факт подготовки научного заключения регулятором будет опубликован на сайте агентства.
"Мы не можем раскрывать подробности таких переговоров или других действий, предшествующих авторизации, поскольку данная информация является конфиденциальной", — пояснили в ЕМА.
Разработчик российской вакцины от коронавируса "Спутник V" после получения научного заключения от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) сможет подготовить заявку для авторизации своей вакцины на рынке ЕС, сообщили РИА Новости в регуляторе.
"В качестве следующего шага разработчика (после получения научного заключения) можно будет приступить непосредственно к процедуре получения разрешения на выход на рынок ЕС", — сообщил собеседник агентства.
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