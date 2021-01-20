Евросоюз подготовит научное заключение по вакцине «Спутник V» 

"Разработчик подал заявку на получение научной консультации от Европейского агентства лекарственных средств. Процесс научного консультирования — это хорошо налаженный процесс в агентстве, который доступен для всех компаний для облегчения подготовки их программ разработки (лекарственных средств, вакцин)", — сообщили РИА Новости в ЕМА.