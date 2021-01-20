В Полтаве решил воздвигнуть памятник Петлюре 

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Украинский военный и политический деятель Симон Петлюра заслужил памятник в Полтаве . Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной государственной администрации.

Вчера там назвали Украинскую революции 1917-1921 годов одним из важнейших и сложнейших периодов в истории Украины ХХ века, вершиной национально-освободительной борьбы и возрождения украинской нации, Петлюру — преданным и решительным командующим повстанческого и освободительного движения, а его организаторские и дипломатические способности — неординарными.

«Выдающаяся фигура Петлюры заслуживает чествования в родном городе с сооружением памятника», — уверены в Полтавской ОГА.

В данной связи там с целью удовлетворения инициатив общественности и восстановления исторической справедливости объявили о проведении всеукраинского открытого архитектурного конкурса на сооружение на улице Соборности, 67, в Полтаве памятника Петлюре.

Победителей определит жюри. Итоги конкурса будут объявлены не позднее 10 июня. Победитель получит 40 тысяч гривен (более 100 тысяч рублей).