Обзор иноСМИ: на Украину вернулись 90-е 

Польше пообещали убытки и безработицу

Euronews рассказал , что Евросоюз США подталкивают Польшу к прекращению добычи угля: ЕС хочет сокращения вредных выбросов, а Вашингтон заинтересован в продаже Варшаве своих технологий. По версии канала, польские шахты закроются к середине века.

При этом Польша — крупнейший производитель угля в ЕС, его добычей в стране занимаются более 80 тысяч горняков. Если шахты массово закроются, Евросоюзу и США придется компенсировать Польше потерю тысяч рабочих мест и большой части национального дохода, подчеркивает Euronews.

«Шрёдер сказал то, о чем шепчутся другие»

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер хочет, чтобы его страна создала новую систему, в рамках которой ЕС под руководством Берлина встанет на один уровень с Китаем и США. Мариуш Станишевский заявил в своей статье для TVP Info, что Берлину, желающему стать гегемоном, нужна Москва — сильный и опасный союзник.

Шрёдер назвал НАТО пережитком и заявил, что Европа должна стать более самостоятельной и сблизиться с Россией. Как бывший политик, он может открыто говорить то, о чем шепчутся другие, считает Станишевский. Он отметил, что Россия поставляет необходимое Германии сырье, нуждается в современных технологиях, жаждет международного признания и «без колебаний применяет силу».

США усилили угрозы в адрес компаний ЕС из-за "Северного потока-2"

Администрация США усилила угрозы в адрес европейских компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2». Как пишет Jyllands-Posten, американцы связались с датскими компаниями и предупредили их о введении санкций.

Судно «Фортуна» до середины мая должно завершить укладку труб в датских водах, после чего последние трубы проложат в Германии. Угрозы США в отношении европейских компаний раскритиковали и в Дании, и в Германии. Глава немецкого МИД Хайко Маас назвал санкции между партнерами неправильным подходом и напомнил, что выбор поставщика энергии — суверенное право ЕС.

Эпоха после Трампа: ЕС снизит зависимость от доллара

В Брюсселе решили, что мировые рынки слишком зависят от доллара, и бросили вызов господству американской валюты всего за несколько дней до инаугурации нового президента США Джо Байдена пишет Financial Times. Издание отмечает, что план по снижению зависимости ЕС от доллара разработали в Еврокомиссии

Документ «показывает всю глубину разочарования ЕС после четырех лет правления Дональда Трампа, политика которого подчеркнула доминирование США и их валюты в мировой финансовой системе». Кроме того, Евросоюз ищет способы снизить уязвимость Европы перед санкциями США и другими финансовыми рисками.

Возвращение 90-х: как обманывают бедных и необразованных украинцев

Украинский эксперт по защите прав потребителей Максим Несмиянов рассказал, что большинство обманутых украинских покупателей не могут вернуть свои деньги — они бедны, необразованны, а полиция их делами заниматься не хочет. Об этом сообщает УНИАН.

В качества примера Несмиянов привел мужчину, который собрал с 40 клиентов по 40 тысяч гривен (около ста тысяч рублей) на комплектующие для итальянской мебели. В итоге ни товара, ни денег люди не получили. Полиция не захотела заводить дело, так как бизнесмен не сбежал и пообещал вернуть деньги. Несмиянов посоветовал пострадавшим «нанять парней» и спустить бизнесмена с лестницы.