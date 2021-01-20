YouTube продлил блокировку канала Трампа на неделю 

YouTube продлил как минимум на неделю запрет на размещение видеоматериалов на канале Дональда Трампа

«Как мы говорили ранее, комментарии под видео с канала будут по-прежнему отключены на неопределенный срок», — цитирует издание The Hill слова представителя Google.

Напомним, 12 января YouTube сообщил о заморозке на неделю канала Дональда Трампа за нарушение политики платформы. Twitch, Twitter, Facebook, и Instagram ранее также заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Как отмечалось, его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.