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Москва

YouTube продлил блокировку канала Трампа на неделю 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
YouTube продлил блокировку канала Трампа на неделю
Фото: Toby Scott, Keystone Press Agency, Globallookpress
YouTube продлил как минимум на неделю запрет на размещение видеоматериалов на канале Дональда Трампа.

«Как мы говорили ранее, комментарии под видео с канала будут по-прежнему отключены на неопределенный срок», — цитирует издание The Hill слова представителя Google.

Напомним, 12 января YouTube сообщил о заморозке на неделю канала Дональда Трампа за нарушение политики платформы. Twitch, Twitter, Facebook, и Instagram ранее также заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Как отмечалось, его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.
Ожидается, что в среду, 20 января, Дональд Трамп покинет Белый дом перед инаугурацией Джо Байдена. В этом году церемония пройдет по-особенному из-за пандемии COVID-19, а также усиленных мер безопасности. В Пентагоне ранее сообщали о планах разместить в Вашингтоне до 25 тысяч бойцов Национальной гвардии. Территорию вокруг Капитолия оцепили, а ведущие к нему дороги перекрыли.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Пентагон , Google
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