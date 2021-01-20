Лукашенко в одиночестве окунулся в крещенскую купель 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко окунулся в крещенскую купель в полном одиночестве. Видео о том, как это было опубликовал Telegram-канал «Пул первого».
На записи Лукашенко выходит из большого деревянного дома в длинной белой рубахе. В сопровождении карликового шпица он подходит к купели и степенно спускается в ледяную воду под громкий лай собаки. Окунувшись три раза, политик поднялся по лестнице и обратился к Богу.
«Дай покой, Господи, Владыко Филарету. И отцу Федору долгой жизни, что рубашку сшил», — произнес белорусский президент.
Журналисты телеканала «360» отметили, что Лукашенко имел в виду бывшего предстоятеля Белорусской православной церкви митрополита Филарета, который ушел из жизни на прошлой неделе в возрасте 85 лет. Святой отец скончался в больничной палате из-за осложнений со здоровьем, связанным с заражением коронавирусом.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь российского национального лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в этом году не изменил своим традициям и также окунулся в крещенскую купель.