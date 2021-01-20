Лукашенко в одиночестве окунулся в крещенскую купель 

На записи Лукашенко выходит из большого деревянного дома в длинной белой рубахе. В сопровождении карликового шпица он подходит к купели и степенно спускается в ледяную воду под громкий лай собаки. Окунувшись три раза, политик поднялся по лестнице и обратился к Богу.

«Дай покой, Господи, Владыко Филарету. И отцу Федору долгой жизни, что рубашку сшил», — произнес белорусский президент.

Журналисты телеканала «360» отметили , что Лукашенко имел в виду бывшего предстоятеля Белорусской православной церкви митрополита Филарета, который ушел из жизни на прошлой неделе в возрасте 85 лет. Святой отец скончался в больничной палате из-за осложнений со здоровьем, связанным с заражением коронавирусом.