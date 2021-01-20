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Пелоси назвала Трампа пособником убийств 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Пелоси назвала Трампа пособником убийств
Фото: РИА Новости
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Дональд Трамп является пособником убийств. По ее словам, высказывания действующего американского лидера якобы спровоцировали захват Капитолия 6 января, что привело к гибели пятерых человек.

«Слова президента важны. И они [участники захвата Капитолия] воспользовались его словами для прихода сюда», — приводит ее слова РИА «Новости».

Пелоси заявила, что если будет доказано сотрудничество кого-либо из членов Конгресса с участниками группы, напавшей на Капитолий, то они — равно как и действующий президент — станут пособникам преступлений, совершенных во время упомянутых беспорядков. «А таким преступлением в некоторых случаях стало убийство. И этот президент является пособником такого преступления, поскольку он подстрекал к этому мятежу, приведшему к этим смертям и к этому разрушению», — утверждает спикер Палаты представителей.
По поводу высказываний Пелоси газета Politico отметила, что «до сих пор еще никто не указывал на то, что президент будет пособником убийств, совершенных во время попыток протестующих помешать констатации коллегией выборщиков победы избранного президента Джо Байдена». Эти комментарии Пелоси, указала газета, являются «самой резкой формулировкой демократов о роли Трампа в этих беспорядках».
Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе в результате стрельбы была убита ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
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Комментарии 1
В мире , Джозеф Байден , Эшли Бэббитт , Дональд Трамп , Конгресс США , РИА Новости
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