Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

На Украине за сутки выявили более 4 тысяч случаев коронавируса 

RT на русском 1 час назад
На Украине за сутки выявили более 4 тысяч случаев коронавируса
Фото: Reuters
На Украине выявили 4383 новых случая заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране 1 172 038 пациентов с коронавирусом.
Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.
За прошедшие 24 часа на Украине умерли 212 пациентов с коронавирусом.
Всего с начала пандемии в стране скончались 21 258 пациентов с COVID-19, более 900 тыс. вылечились.
Ранее сообщалось, что на Украине создадут реестр лиц, которым сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
RT на русском: последние новости
Блинкен высказался о возможности продления ДСНВ Блинкен высказался о возможности продления ДСНВ Стало известно, во сколько Трамп покинет Белый дом Стало известно, во сколько Трамп покинет Белый дом Как сенат США затягивает назначение ключевых фигур в администрации Байдена Как сенат США затягивает назначение ключевых фигур в администрации Байдена
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянин в пододеяльнике обокрал магазин
01:29
Россиянин в пододеяльнике обокрал магазин
Происшествия Криминал
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
02:20
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
Происшествия
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
01:03
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
Общество
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
01:04
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
В мире Политика
Кошку-киборга, ищущую новых хозяев, сняли на видео
02:11
Кошку-киборга, ищущую новых хозяев, сняли на видео
Общество
Видео несения службы миротворцами в Карабахе
00:59
Видео несения службы миротворцами в Карабахе
Армия
Видео учений экипажей вездеходов ДТ-30 «Витязь»
00:57
Видео учений экипажей вездеходов ДТ-30 «Витязь»
Армия
Разрушение айсберга в Атлантике сняли на видео
00:31
Разрушение айсберга в Атлантике сняли на видео
В мире
Полностью замерзший водопад Учан-Су сняли на видео
00:35
Полностью замерзший водопад Учан-Су сняли на видео
Общество
Инвалидов, чистящих снег, сняли на видео
00:38
Инвалидов, чистящих снег, сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение