Американец задержан за призывы к публичной казни сенаторов 

Представители ФБР задержали жителя Нью-Йорка Брендана Ханта, обвиняемого в публикации в интернете угроз в адрес членов американского конгресса, сообщает министерство юстиции США.
Ханта задержали в нью-йоркском районе Квинс 19 января. Согласно обвинительному заключению, 8 января, через два дня после беспорядков в здании Капитолия в Вашингтоне, он опубликовал в интернете видео, в котором призывал «вернуться к Капитолию, когда все сенаторы и многие члены палаты представителей вернуться на места, на этот раз с оружием» и убить их, передает РИА «Новости».
Как говорится в заявлении минюста, это не единственное заявление Ханта в социальных сетях, в котором он призывал к насилию и «публичной казни» в отношении членов конгресса. Если мужчину признают виновным, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.