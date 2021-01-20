Пандемию COVID-19 сравнили с аварией на АЭС в Чернобыле

Группа международных экспертов под председательством бывшего премьер-министра Новой Зеландии Хелен Кларк и экс-президента Либерии Эллен Джонсон-Серлиф сравнила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 с аварией на АЭС в Чернобыле

Эксперты считают, что ВОЗ недостаточно финансируется и требует реформы, чтобы организация имела ресурсы для более эффективного реагирования на вспышки смертельных заболеваний.

Джонсон-Серлиф и Кларк уже неоднократно отмечали, что возможности ВОЗ ограничены, а пандемия коронавируса показала необходимость реформировать организацию, наделить полномочиями по обеспечению соблюдения международных правил здравоохранения, увеличить ее финансирование.

Более 93 тысячи человек умерли из-з коронавируса в мире за минувшую неделю — это самый высокий показатель с начала пандемии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество заразившихся за семь дней увеличилось более чем на 4,7 миллиона.