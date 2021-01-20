Байден расплакался во время обращения к жителям Делавэра

Избранный президент США Джо Байден расплакался во время прощальной речи, обращенной к жителям штата Делавэр. Запись выступления доступна на личном YouTube-канале политика.
Байден, являясь уроженцем штата Делавэр, заявил землякам, что, отправляясь в Вашингтон на инаугурацию, он не перестает быть «гордым сыном» родной земли. По его словам, Делавэр — это место, определяющее, кто есть американцы на самом деле.
«Когда я умру, «Делавэр» будет написано на моем сердце», — заявил Байден землякам.
Политику несколько раз пришлось прервать выступление из-за душивших его слёз. В один момент к трибуне поднялась супруга Байдена Джилл, чтобы успокоить своего мужа. В речи избранный 46-й президент США также рассказал, что именно в Дэлавере он познакомился с женой, и произошло множество трогательных событий.
«Это Делавэр, место надежды, света и безграничных возможностей!» — резюмировал Байден.
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», Джо Байден, будучи вице-президентом, расплакался на награждении Президентской медалью свободы. Во время церемонии глава государства Барак Обама произнес хвалебную речь о Байдене, а тот прослезился от избытка чувств. После этого пользователи принялись шутить и высмеивать отношения двух политиков.