Байден расплакался во время обращения к жителям Делавэра

Байден, являясь уроженцем штата Делавэр, заявил землякам, что, отправляясь в Вашингтон на инаугурацию, он не перестает быть «гордым сыном» родной земли. По его словам, Делавэр — это место, определяющее, кто есть американцы на самом деле.

«Когда я умру, «Делавэр» будет написано на моем сердце», — заявил Байден землякам.

Политику несколько раз пришлось прервать выступление из-за душивших его слёз. В один момент к трибуне поднялась супруга Байдена Джилл, чтобы успокоить своего мужа. В речи избранный 46-й президент США также рассказал, что именно в Дэлавере он познакомился с женой, и произошло множество трогательных событий.

«Это Делавэр, место надежды, света и безграничных возможностей!» — резюмировал Байден.