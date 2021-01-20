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На Украине объявили конкурс на создание памятника Петлюре 

ТАСС 30 минут назад
На Украине объявили конкурс на создание памятника Петлюре
Фото: РИА Новости
Местные власти считают, что "выдающаяся личность Петлюры заслуживает чествования в родном городе"
Власти Полтавы объявили всеукраинский конкурс на возведение в городе памятника националисту Симону Петлюре. Об этом сообщила пресс-служба Полтавской областной администрации.

"В 2021 году исполняется 100 лет украинской революции 1917-1921 годов — одному из важнейших и самых сложных периодов в истории украинского народа ХХ века. Именно в период событий украинской революции было инициировано создание украинской армии. Петлюра стал преданным и решительным командующим повстанческого и освободительного движения. Имея неординарные организаторские и дипломатические способности, авторитет в армии и в правительстве Петлюра возглавил директорию УНР (Украинская народная республика) и исполнял обязанности главного атамана войск УНР", — отмечается в сообщении.

Местные власти считают, что "выдающаяся личность Петлюры заслуживает чествования в родном городе". "С целью удовлетворения инициатив общественности и восстановления исторической справедливости Полтавской областной государственной администрацией объявлено проведение всеукраинского открытого архитектурного конкурса на сооружение памятника", — подчеркивает пресс-служба. Итоги конкурса будут объявлены с 31 мая по 10 июня 2021 года. Победители будут награждены денежными премиями. Первая премия составит 40 тыс. гривен (1,4 тыс. долларов), вторая — 20 тыс. гривен, третья 10 тыс. гривен.
Петлюра — предводитель националистического движения, принимал деятельное участие в событиях на Украине в 1917-1921 годах. С целью сохранения под своей властью независимой республики поочередно вступал в сговор с Германией, Польшей, Румынией, Францией, Англией, с представителями Белого движения и даже с большевиками, пока Украина не была окончательно освобождена Красной армией. Прославился массовыми еврейскими погромами и жестокими расправами со всеми несогласными. После поражения бежал за границу. В мае 1926 года был убит в Париже Шоломом Шварцбардом, которого французский суд оправдал, приняв во внимание мотивы — месть за своих родных и других евреев, погибших во время погромов.
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В мире , Полтава
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