Белорусский дальнобойщик рассказал об общении с полицейскими ЕС

Портал «Автобизнес» рассказал историю белорусского дальнобойщика Александра, который пытался доказать свою правоту полицейским в Австрии , но чуть не нарвался на штраф в 800 евро (более 71 тысячи рублей).

Александр вез груз из Италии для австрийской сети супермаркетов на машине с эстонскими номерами. Когда рабочее время подходило к концу, он начал искать паркинг и в итоге остановился на территории заправки.

«Закрыл смену, сходил в магазин, после лег отдыхать. Примерно через 3-3,5 часа, уже засыпая, услышал стук в кабину. Подхватился, открыл шторки — никого. Лег снова отдыхать. Через 3 минуты стук повторился. Снова выглянул — около водительской двери стоял полицейский», — рассказал Александр.

Полицейский заявил, что водитель нарушает правила парковки, и попросил его уехать, но Александр с ним не согласился — его машина никому не мешала и ничего не загораживала, а запрещающих знаков не было. Он сказал, что никуда не поедет, так как время вождения и рабочее время закончились.

Полицейский разозлился и потребовал все документы Александра — от паспорта и прав до лицензии и техосмотра. Далее, по словам водителя, «все было по беспределу»: ему «нарисовали» протокол с тремя нарушениями и штрафом в 225 евро. Он заявил, что не будет платить, после чего нарушений стало шесть, а сумма штрафа выросла до 800 евро.

«Возмущению моему не было предела. Сдержав свои эмоции, я ответил им, что лучше пусть арестуют меня — платить я не собираюсь», — заявил Александр.

В итоге он все же смог договориться с полицейскими, заплатил 150 евро и ночью отправился к месту выгрузки, «нарушив так строго чтимый европейскими стражами закона режим труда и отдыха водителя».

«Утром, отослав копию протокола своему менеджеру, услышал от него ответ: ничего конкретного в пунктах нарушений не указано, штрафы выписаны от балды!» — заключил Александр и посоветовал славянам «не доказывать свою правоту в чужой стране, даже если они правы».

Как писал «Рамблер», ранее о своей встрече с европейской полицией рассказала актриса Татьяна Лазарева

Во время путешествия по Европе у нее возникли проблемы с пограничниками, которые чуть не депортировали ее в Россию. Лазарева уехала во Францию, забыв паспорт с визой в Испании. На обратном пути ее попросили показать документ. Избежать депортации актрисе удалось только благодаря подруге, рассказавшей полицейским о «придурковатых российских звездах».