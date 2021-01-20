Дональд Трамп молится о Джо Байдене

Дональд Трамп обратился с прощальной речью к нации. Перед окончанием полномочий президента американский лидер выступил с последним обращением к жителям страны. Видео публикует Telegram-канал Life SHOT. В нем Дональд Трамп заявил, что молится за успех новой администрации в обеспечении безопасности и процветания страны.
20 января состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена. В канун этого мероприятия в Вашингтоне усилены меры безопасности. В столицу США стянуты 25 тысяч бойцов Национальной гвардии, они будут следить за порядком в центре города.